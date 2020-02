Anwaltsserie : Sabine Postel und Herbert Knaup ziehen in neue „Kanzlei“

Sabine Postel und Herbert Knaup ziehen in neue „Kanzlei“

Hamburg Die alte Bleibe der Schauspiel-Stars Sabine Postel und Herbert Knaup war - zumindest im Film - abgebrannt. Nun haben sich endlich neue Räume für die ARD-Serie „Die Kanzlei“ gefunden. Doch bevor die Anwälte dort unterkommen, bekommen sie es mit Nackten zu tun.

Die Schauspieler Sabine Postel (65) und Herbert Knaup (63) freuen sich über die neuen Räumlichkeiten der erfolgreichen ARD-Serie „Die Kanzlei“. Die Dreharbeiten zur vierten Staffel finden derzeit in einem restaurierten Fabrikgelände in Hamburg-Bahrenfeld statt.

Der industrielle Charme färbt auch auf das Anwaltsbüro ab: hohe Decken, rustikale Lampen, viel Licht und viel Raum. „Hier haben wir auch endlich mehr Platz für die Gewerke“, sagte Sabine Postel der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Und man kann auch mal vor die Tür.“

Bevor es aber in die neuen Räume ziehen kann, kommt das Anwaltsduo Isa von Brede (Sabine Postel)und Markus Gellert (Herbert Knaup) nach dem Brand in der bisherigen Kanzlei an der Kaiser-Wilhelm-Straße im Gartenhaus eines FKK-Clubs unter. Das sorgt für manch skurrile Situation.