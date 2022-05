In Deutschland verbotene kurdische Arbeiterpartei : Auch im Saarland aktiv: Mutmaßlicher PKK-Funktionär in Bremen festgenommen

Auch im Saarland aktiv: Mutmaßlicher PKK-Funktionär in Bremen festgenommen

In Deutschland verbotene kurdische Arbeiterpartei

Karlsruhe/Bremen/Saarbrücken Die Bundesanwaltschaft hat in Bremen einen mutmaßlichen Funktionär der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK festnehmen lassen, der auch im Saarland aktiv gewesen sein soll. Was bisher bekannt ist.

Der mutmaßliche PKK-Funktionär ist nach Auskunft der Bundesanwaltschaft bereits am vergangenen Freitag in Bremen festgenommen worden. Der Mann sei inzwischen einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden und befinde sich in Untersuchungshaft.