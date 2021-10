Steilvorlage für Witze im Netz : Saarland liebt Netflix-Hit „Squid Game“ – und belegt kuriosen Spitzenplatz

Eine Szene aus der 1. Staffel der Netflix-Serie "The Squid Game". In den neun Folgen wird die Geschichte vom Kampf ums Überleben auf die Spitze getrieben. Foto: dpa/YOUNGKYU PARK

Saarbrücken Der neue Netflix-Hit „Squid Game“ erobert die Welt im Sturm. Auch im Saarland ist man von der Nummer-1-Serie begeistert und setzt deutschlandweite Kostümtrends. Das sorgt für Spott im Netz.

In den insgesamt neun Episoden erzählt „Squid Game“ das Schicksal von 500 hochverschuldeten Menschen. Um sich aus ihrer finanziellen Misere zu befreien, treten sie in scheinbar harmlosen Spielen gegeneinander an. Als Preisgeld winkt ein Millionenbetrag. In „Squid Game“ gehen die Verlierer jedoch nicht einfach geknickt nach Hause. Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird sofort getötet. Der Kampf und Leben und Tod dient den wohlhabenden Eliten als Unterhaltungsprogramm.