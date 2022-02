Saarbrücken : Saarländer Eric Krämer tritt heute bei „DSDS“ an

Saarbrücken Schon mehrfach haben es Saarländer bei der Casting-Show weit gebracht. Diesen Samstag muss sich der Großrosseler beweisen.

Wenn Eric Krämer aus Großrosseln am Samstag ab 20.15 Uhr vor der „DSDS“-Jury singt, tritt er in große Fußstapfen. Schon mehrfach haben es seine saarländischen Vorgänger weit in der RTL-Casting-Show gebracht. Im vergangenen Jahr stand Kevin Jenewein aus Sulzbach sogar im Finale und landete auf dem dritten Platz.

Bereits knappe zwei Wochen nach seiner Bewerbung erhielt der Saarländer eine Zusage für die Vorcastings in Köln und kam dort in die nächste Runde. Zum Casting vor der prominenten Jury musste er nach Burghausen in Bayern an der österreichischen Grenze fahren. Über acht Stunden war er unterwegs. Und direkt am Tag nach seinem Auftritt musste er wieder arbeiten.