Tag 3 bei „Mein Lokal - Dein Lokal“ auf Kabel Eins : Volle Punktzahl in Saarbrücken – Küchenchefin kocht Männerrunde weich

Saarbrücken Im Qu4rtier in Saarbrücken hat Küchenchefin Luna Saraceni ihre Konkurrenten in Grund und Boden gekocht. Von einem Mitstreiter aus dem Saarland bekam sie sogar eine Art Liebeserklärung.

„Luna, wir haben dich lieb!“

Selbst den größten Kritiker der Runde, Mohamed Abd El Rahman vom „Diner“ in Saarbrücken konnte die Küchenchefin „weich kochen“. Lunas Lachssteak bewertete er als „Weltklasse“. Als die Köchin beim Dessert ihre Gäste noch um ein wenig Geduld bat, beruhigte er: „Luna, wir haben dich lieb!“ Auch preislich waren die Gastronomen überzeugt. Das machte am Ende folgerichtig 40 Punkte für das Qu4rtier und damit vorläufig Platz eins im Gastro-Wettkampf.

Dahinter ordnen sich derzeit David Simon vom „Chef kocht“ in Homburg (36 Punkte) und Mohamed Abd El Rahman vom „Diner“ in Saarbrücken (32 Punkte) ein. Am Donnerstag muss Torsten Franzmann im „El Carnicero“ in Saarbrücken-Gersweiler sein Können unter Beweis stellen.