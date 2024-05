Auftritt in Saarbrücken Bülent Ceylan spendet für Hochwasser-Opfer im Saarland: „Ich bin einer von euch“

Während ein paar hundert Meter entfernt im Stadtteil Rußhütte und im restlichen Saarbrücken die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter im vollen Gange waren, gastierte Bülent Ceylan am Samstag und Sonntag in der mit jeweils 4.000 Zuschauern ausverkauften Saarlandhalle. In den sozialen Netzwerken wurde vor den Shows eifrig darüber diskutiert, ob es moralisch vertretbar ist, ausgelassen zu lachen, wenn andere in Not sind.