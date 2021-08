Happy End für Vier- und Zweibeiner : Verletzte Hündin Dixie wieder zu Hause in Saarbrücken

Saarbrücken Eine ungewöhnliche Aktion war nötig, um die hohe Tierarztrechnung begleichen zu können.

Ende gut, alles gut: Hündin Dixie ist wieder zu Hause in Saarbrücken. Ein Autofahrer hatte Anfang August in der Konrad-Adenauer-Straße in Rilchingen-Hanweiler den Jagdhund angefahren und verletzt liegen gelassen. Passanten fanden das Tier und brachten es nach Elversberg, wo es in der Tierklinik notoperiert wurde.