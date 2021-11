Schauspieler : Ryan Reynolds kündigt Auszeit vom Filmgeschäft an

Ryan Reynolds kündigt Auszeit vom Filmgeschäft an

London Fußball und Gin statt Kino: Hollywood-Star Reynolds will sich im kommenden Jahr als Schauspieler zurückziehen. Dafür hat er einige andere Projekte, denen er sich widmen will.

Hollywood-Star Ryan Reynolds (45, „Free Guy“) will im nächsten Jahr eine Schauspielpause einlegen, um sich auf Fußball und Gin zu konzentrieren.

„Ich nehme mir eine Auszeit vom Filmemachen“, kündigte der Kanadier im Interview der britischen Zeitung „Times“ an. „Im nächsten Jahr will ich mich um meine Geschäfte kümmern, darunter der AFC Wrexham.“ Er hatte den walisischen Fußballverein, der in Englands fünfter Liga spielt, vor kurzem mit seinem Schauspieler-Kollegen Rob McElhenney übernommen.