Hollywood-Star Ryan Gosling: Swift hat mir geholfen, mich von Ken zu lösen

Swift habe auch dazu beigetragen, sich von seiner viel gefeierten Rolle als Ken im Blockbuster „Barbie“ zu lösen, sagte Gosling mit einem Augenzwinkern. „Sie hat wirklich geholfen, alles ist wieder an seinem Platz.“ In der US-amerikanischen Comedyshow „Saturday Night Live“ hatten Blunt und Gosling kürzlich eine Cover-Version eines Swift-Songs performt und dabei mit ihren Erfolgsrollen in „Barbie“ und „Oppenheimer“ gespielt. Sie hatten darüber gescherzt, wie und ob sie die Rollen wieder loswerden.