Unfall an Filmset „Rust“-Prozess: Zwei Versionen zu Baldwins Todesschuss

Mit ernstem Blick und sichtbarer Anspannung folgt Alec Baldwin dem Eröffnungsplädoyer seines Anwalts. Im Prozess gegen den Hollywoodstar geht um die Frage, ob der 66-Jährige bei dem tödlichen Schuss auf eine Kamerafrau am Filmset des Westerns „Rust“ 2021 fahrlässig handelte und deshalb ins Gefängnis muss. „Es wird in diesem Prozess keinen einzigen Zeugen geben, nicht einen einzigen Beweisfetzen dafür, dass Alec wusste oder hätte wissen können, dass die Waffe mit einer scharfen Patrone geladen war“, betonte Verteidiger Alex Spiro vor Gericht in Santa Fe (New Mexico).