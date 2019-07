„Avengers: Endgame“-Regisseure : Russo Brüder stellen bei Comic-Con neue Projekte vor

Das Brüderpaar Joe (l) und Anthony Russo stellte auf der Comic Con in San Diego neue Serien- und Filmprojekte vor. Foto: Hannah Mckay.

Los Angeles Nach Marvel-Hits wie „Avengers: Infinity War“ und „Avengers: Endgame“ sind die Brüder Anthony (49) und Joe Russo (48) groß im Geschäft. Auf der Comic-Con-Messe im kalifornischen San Diego stellte das Regie-Duo vor begeisterten Zuschauern weitere Projekte vor.

Mit ihrer Produktionsfirma AGBO wollen sie eine TV-Serie über die Cartoon-Figur Grimjack und eine Verfilmung der 70-er-Jahre-Serie „Battle of the Planets“ in Angriff nehmen. Schon als Kinder hätten sie sich dafür begeistert, erzählten die Brüder laut „Hollywood Reporter“ auf der Messe.