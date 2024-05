Film Rupert Friend spielt in „Jurassic World“-Fortsetzung mit

Wes-Anderson-Star Rupert Friend übernimmt einem Bericht zufolge eine Rolle in dem neuen „Jurassic World“-Film. Wie das Branchenblatt „The Hollywood Reporter“ berichtete, soll der 42 Jahre alte Brite an der Seite von Scarlett Johansson („Black Widow“, 39) und Jonathan Bailey („Bridgerton“, 36) in dem neuen Dino-Film aus dem „Jurassic“-Universum spielen. Friend war in den neuesten Filmen „Asteroid City“ (2023) und „The French Dispatch“ (2021) von Kultregisseur Wes Anderson (55) zu sehen.