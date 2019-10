Münchner Oktoberfest : Ruhige Wiesn geht zu Ende

Volles Haus. Foto: Felix Hörhager/dpa.

München Leicht verregnet, friedlich und rekordfrei geht das Oktoberfest in diesem Jahr zu Ende. Nach Schätzung der Festleitung drängten in den zwei Festwochen rund 6,3 Millionen Gäste auf das Volksfest - so viele wie im Vorjahr.

„Es war eine schöne Wiesn“, sagte der Münchner Wirtschaftsreferent und Festleiter Clemens Baumgärtner (CSU) am Sonntag zum Abschluss des Volksfestes. „Wir haben eine friedliche Wiesn gehabt mit einem entspannten und gut gelaunten Volksfestpublikum.“

Die Polizei meldete einen leichten Rückgang der Straftaten um ein Prozent auf 914. Allerdings mussten die Beamten deutlich öfter ausrücken (1915, 2018: 1786). Das zeige, dass die Besucher in möglichen Konfliktsituationen frühzeitig die Polizei alarmierten, sagte der Münchner Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins.

Die Gäste kamen mit gutem Appetit und verzehrten wie im Vorjahr 124 Ochsen sowie 29 Kälber (2018: 27). Sie waren aber zurückhaltender beim Bier: 7,3 Millionen Maß rannen durch durstige Kehlen, 200.000 weniger als im Vorjahr.

Hoch die Maß. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa.

Zug der Böllerschützen. Foto: Felix Hörhager/dpa.

Böllerschützen auf den Stufen der Bavaria - sie kündigen das Ende der Wiesn an. Foto: Felix Hörhager/dpa.

Auch nach der Pleite gegen Hoffenheim - Thomas Müller und Karl-Heinz Rummenigge haben ihr Lachen nicht verloren. Foto: Matthias Balk/dpa.

Ausgelassen in Lederhosen: Thomas Gottschalk singt. Foto: Felix Hörhager/dpa.

Ursula Karven (l-r), Viktoria Lauterbach und Viviane Geppert feiern bei den „Madlwiesn“ im Schützenfest Zelt. Foto: Ursula Düren/dpa.

Elyas M’Barek (2.v.l.) hat Spaß. Foto: Felix Hörhager/dpa.

Kein leichter Job: Wiesn-Bedienung. Foto: Felix Hörhager/dpa.

Der Terminator dirigiert: Arnold Schwarzenegger auf dem Oktoberfest. Foto: Ursula Düren/dpa.

Abgehoben. Foto: Felix Hörhager/dpa.

Ganz ohne Regen ging das Oktoberfest nicht über die Bühne. Foto: Felix Hörhager/dpa.

Wenn es Nacht wird auf dem Oktoberfest... Foto: Tobias Hase/dpa.

Der Löwe und die Gondel: Oktoberfest 2019. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa.

Abgedreht. Foto: Tobias Hase/dpa.

Luftballons steigen beim Platzkonzert der Wiesenwirte über der Bavaria Statue auf. Foto: Lino Mirgeler/dpa.

Schönstes Wetter auf der Wiesn. Foto: Felix Hörhager/dpa.

Festzelt-Stimmung. Foto: Sven Hoppe/dpa.