Rückruf Vorsicht – diese Apfelschorle-Flaschen von Edeka und Netto können explodieren

Mächtig Druck soll in einigen Plastikflaschen herrschen, die bei Edeka und dessen Tochter Netto verkauft worden sind. So hoch soll er sein, dass sie sogar bersten können. Darum warnt der Hersteller davor, sie zu öffnen. Das betrifft auch einen Teil der Geschäfte im Saarland – mit einer Ausnahme. Denn das Produkt soll bundesweit in den Handel gelangt sein.