Bekannt von Tiktok Rückruf der beliebten Takis-Chips – Warnung vor einer Geschmacksrichtung

Bei der Sorte „Takis Fuego Tortilla Chips“ fehlt ein Warnhinweis für die Azofarbstoffe E 110 und E 129, heißt es in einer Meldung des Portals vom 15. Februar. Diese können die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen. Zudem, so heißt es weiter, seien Allergene im Zutatenverzeichnis nicht hervorgehoben, die Kennzeichnung erfolge ausschließlich in englischer Sprache.