Leute RTL-Moderatorin Lola Weippert hat Tumor in der Brust

Berlin · Lola Weippert geht mit einer Diagnose an die Öffentlichkeit. Die gute Nachricht: Der Tumor ist gutartig. In einem Video richtet die 28-Jährige einen wichtigen Appell an ihre Follower.

17.08.2024 , 08:49 Uhr

Bei Moderatorin Lola Weippert ist ein Tumor in der Brust entdeckt worden. Foto: Joerg Carstensen/dpa

Bei TV-Moderatorin Lola Weippert („Temptation Island“) ist ein Tumor in der Brust entdeckt worden. Das gab die 28-Jährige nach einer Untersuchung in einem Video auf ihrem Instagram-Kanal bekannt. „Stand jetzt, hoffentlich gute Neuigkeiten: Er ist und bleibt hoffentlich ein gutartiger Tumor“, sagte sie. Da der Tumor aber gewachsen sei, werde sie jetzt zur Charité überwiesen. „Und dann wird das gestanzt und dann werde ich hoffentlich gute Ergebnisse bekommen.“ Das wird bei einer Stanzbiopsie gemacht Oft bringt erst die Entnahme und Untersuchung einer Gewebeprobe endgültige Klarheit darüber, ob eine Veränderung in der Brust gut- oder bösartig ist. Bei einer sogenannten Stanzbiopsie wird mit einer Hohlnadel, meist unter örtlicher Betäubung, ein wenig Gewebe aus der Neubildung entnommen. Viele Veränderungen in der Brust sind gutartig und steigern das Brustkrebsrisiko nicht. Die Influencerin appellierte an ihre mehr als 700.000 Follower, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen: „Tut es für euch, tut es für euren Körper.“ In Gesprächen mit ihren Freundinnen habe sie schockiert festgestellt, dass viele seit Jahren nicht mehr bei ihren Frauenärztinnen und -ärzten gewesen seien. © dpa-infocom, dpa:240817-930-205580/2

(dpa)