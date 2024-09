Im Alter von 74 Jahren TV-Schuldnerberater Peter Zwegat ist tot

Der Unterhaltungschef von RTL, Markus Küttner, lobte Zwegats Arbeit. Er habe mit seinem „außergewöhnlichen Engagement und seiner Herzenswärme“ zahlreichen Menschen geholfen habe, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. „Seine Fähigkeit, komplexe finanzielle Probleme verständlich zu erklären und Lösungen anzubieten, war beeindruckend. Er wird uns als einzigartiger Experte und ein Mensch, der stets mitfühlend und verständnisvoll war, in Erinnerung bleiben“, so Küttner weiter.