Dschungelcamp Comeback der achten IBES-Staffel – RTL+ stellt Wendler-Folgen wieder online

Das dürfte nicht nur die Fans freuen. Auch Julian F. M. Stoeckel, der mit seiner Teilnahme an der achten Staffel eine große Fangemeinde und viel mediale Aufmerksamkeit gewonnen hatte und sich als feste Größe in der Dschungelcamp-Szene etablierte, ist begeistert. Auf seinem Instagram-Kanal teilte er die Neuigkeiten in seiner Story und freute sich in die Kamera. „Yeah, endlich ist unsere IBES-Staffel wieder online.“ Damit dürfte die allgemeine Vorfreude auf die kommende Jubiläums-Staffel noch mal steigen.