Vorzeitiger Ruhestand Rente mit 63 ohne Abschläge – Experte offenbart bittere Wahrheit

Zur Antragsstellung und bei Fragen zum Thema Rente bietet die Deutsche Rentenversicherung Saarland Beratung an. Die Webseite der DRV Saar informiert über die Beratungsangebote in der Region. Zudem bieten auch die sogenannten Versicherungsältesten ehrenamtlich Beratungen an, die Kontaktdaten zu den Ehrenamtlichen in ihrer Gemeinde finden sie ebenfalls über die Internetseite der Rentenversicherung Saarland.