Filmfestival Roth will Israelkritik bei Berlinale-Finale aufarbeiten

CSU-Chef Markus Söder kritisierte Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Schon bei der Kunstausstellung documenta in Kassel habe es im vergangenen Jahr ein „Totalversagen bei dem Thema“ gegeben, sagte der bayerische Ministerpräsident nach einer Sitzung des CSU-Vorstands in München. „Antisemitismus in der Form in der Kultur ist für uns erschreckend.“ Bei der Aufarbeitung müsse auch die Frage geklärt werden, wer nach einer derartigen Aktion Zuschüsse durch Steuergelder bekomme, so Söder weiter. „Da bekommt die deutsche Filmszenerie einen schweren antisemitischen Schlag. Und es kann nicht so sein für unser Land.“