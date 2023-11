Nach „Rosins Restaurants“ Saarbrücker Wirt erhebt schwere Vorwürfe gegen TV-Koch Rosin und Kabel Eins

Timo Schuff wirkt entschlossen. Im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung will er einiges klarstellen. Sein Restaurant „Natürlich Schmackhaft“ war am Donnerstag, 5. Oktober, bei „Rosins Restaurants“ (Kabel Eins) im TV zu sehen. TV-Koch Frank Rosin ließ dabei kein gutes Haar am Saarbrücker Lokal und teilte auch gegen den Gastronomen ordentlich aus. Nicht immer gerechtfertigt, wie Schuff findet. Deshalb will er nun seine Sicht der Dinge erklären.