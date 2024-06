Schlagersänger Roland Kaiser: Vom „Santa Maria“-Geld Sportwagen gekauft

Roland Kaiser ist derzeit im Rahmen der Tour „RK50 - 50 Jahre - 50 Hits - Die große Tournee zum 50. Bühnenjubiläum“ in Deutschland, der Schweiz und Österreich unterwegs. Am 21. Juni ist er in Hannover und am 22. Juni in Rostock, am 6. Juli spielt er in Hamburg auf der Trabrennbahn.