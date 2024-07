Entertainment Roland Kaiser in Dresden: live und in Wachs

Riesenbühne, einmalige Kulisse, Tausende Fans und Zaungäste - mit zwei Konzerten an diesem Wochenende beginnt die legendäre „Kaisermania“ am Dresdner Elbufer. Schlagersänger Roland Kaiser feiert am Freitagabend den Auftakt der 21. Ausgabe, die vier Konzerte umfasst (26. und 27. Juli, 2. und 3. August).