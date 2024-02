US-Schauspieler „Rocky“-Star Carl Weathers mit 76 Jahren gestorben

US-Schauspieler Carl Weathers, der an der Seite von Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger in Filmen wie „Rocky“ und „Predator“ bekannt wurde, ist tot. Dies gab sein Manager Matt Luber am Freitag (Ortszeit) bekannt. Nach Angaben seiner Familie starb der Schauspieler am Donnerstag in seinem Haus in Los Angeles „friedlich“ im Schlaf. Er wurde 76 Jahre alt.