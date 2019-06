Robin Schulz spielt in Spielerkabine von Schalke 04

Robin Schulz hat ein Konzert in der Spielerkabine von Schalke 04 gegeben. Foto: Thomas Frey.

Gelsenkirchen Der DJ Robin Schulz hat ein Konzert in der Kabine des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 in Gelsenkirchen gegeben. 70 Fans, die die Tickets gewonnen hatten, waren bei der Veranstaltung des Radiosenders 1Live dabei, wie der WDR berichtete.

Der 32 Jahre alte DJ wurde in Osnabrück geboren und war 2015 für einen Grammy-Award nominiert. Zu seinen bekanntesten Titeln gehören „Prayer in C“, „Sugar“ und „Sun goes down“.