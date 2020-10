Abschied : Robert Redford trauert um seinen Sohn James

Der Hollywood-Schauspieler eklagt den Verlust seines Sohnes James (58). Die Familie bittet um ihre Privatsphäre in der Zeit der Trauer.

Der Hollywood-Superstar Robert Redford (84) trauert um seinen Sohn James. „Die Trauer über den Verlust eines Kindes ist unermesslich“, hieß es in einer Stellungnahme von Redfords Sprecherin Cindi Berger auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in New York.