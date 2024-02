Hollywood-Star Robert De Niro: Tochter lässt mich alles andere vergessen

De Niros Freundin Tiffany Chen (45) hatte Gia im vergangenen April zur Welt gebracht. Seine anderen sechs Kinder seien „alle ganz begeistert“ von der kleinen Schwester, erzählte der zweifache Oscar-Preisträger. Mit Blick auf die Kinder seines Sohnes Raphael ergänzte er: „Sogar die Enkelkinder. Sie ist ihre Tante - und sie werden bald Teenager sein!“ De Niro ist für seine Rolle in dem Film „Killers of the Flower Moon“ für einen weiteren Oscar nominiert.