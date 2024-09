Musik Rios Sound für die Welt: Jazzlegende Sérgio Mendes gestorben

„Ich war immer der Jüngste, beherrschte mein Instrument aber so gut wie die Alten“, erinnerte sich der Musiker mit dem markanten beigen Hut in einem Interview. In jener Zeit kommt der Bossa Nova als neue Stilrichtung auf, Mendes vermischt ihn mit Sambaklängen und kreiert so seinen ganz eigenen Stil. Jobim, der es mit „The Girl from Ipanema“ früh zu Weltruhm brachte, nahm Mendes schließlich mit in die USA.