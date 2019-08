Richter lehnen Kaution ab : Sänger R. Kelly weist Missbrauchsvorwurf vor Gericht zurück

New York Der wegen sexuellen Missbrauchs angeklagte US-Sänger R. Kelly hat seine Unschuld beteuert. Über seine Anwälte plädierte der 52-Jährige am Freitag vor einem Gericht in New York auf nicht schuldig, wie US-Medien berichteten.

