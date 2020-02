Vor Spitzentreffen in Kanzleramt : Rewe-Chef verteidigt vor Spitzentreffen günstige Lebensmittelpreise

Vor Spitzentreffen in Kanzleramt

Düsseldorf Die Politik will Schluss machen mit Dumpingpreisen für Lebensmittel. Geht es jedoch nach Rewe-Chef Lionel Souque sollen die günstigen Preise auch in Zukunft bleiben.

Vor dem Spitzengespräch im Kanzleramt über Billigangebote bei Lebensmitteln hat Rewe-Chef Lionel Souque die Preisgestaltung des Handels verteidigt. „In Deutschland leben rund 13 Millionen Menschen in Armut oder an der Armutsgrenze. Günstige Lebensmittelpreise ermöglichen diesen Menschen eine gesunde und sichere Ernährung. Das wollen und werden wir als Lebensmittelhändler auch in Zukunft sicherstellen“, sagte der Manager der Deutschen Presse-Agentur.