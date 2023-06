Tipps zum vorzeitigen Ruhestand Rente mit 63 ohne Abschläge – Experte offenbart die bittere Wahrheit

Das wichtigste zuerst: Die Rente mit 63 Jahren ist eine besondere Form der Altersrente – die sogenannte Frührente. Denn abhängig von ihrem Geburtsjahr konnten Sie im Normalfall erst ab 65 Jahren in Rente gehen. Die Regelaltersgrenze – die jedoch für die Geburtsjahrgänge 1947 bis 1963 jährlich um einen Monat angehoben wird – lag bislang bei 65 Jahren. Sind Sie 1958 geboren, werden oder sind also 2023 65 Jahre alt, dann können sie frühestens mit 66 Jahren in Rente gehen. Ab 2024 wird das Rentenalter für die Jahrgänge ab 1959 sogar in zwei Monatsschritten angehoben. Für alle, die 1964 oder später geboren sind, liegt diese Regelgrenze bei 67 Jahren.