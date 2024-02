Auktion in London Rekordsummen für die Gitarren von Mark Knopfler

Für eine E-Gitarre, die Knopfler in den 1980er Jahren bei den Aufnahmen der Dire-Straits-Welthits „Money For Nothing“ und „Brothers In Arms“ und beim legendären „Live Aid“-Konzert im Wembley-Stadion gespielt hatte, war der Schätzpreis von bis zu 17.000 Euro schnell überboten. Am Ende fiel der Hammer für die Neuauflage der „Gibson Les Paul Standard '59“ aus dem Jahr 1983 bei spektakulären rund 694.000 Euro (592 000 Pfund).