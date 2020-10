Reinhard Genzel : Vom Speerwerfer zum Nobelpreisträger für Physik

Garching Über Jahre blickt Reinhard Genzel mit einem Teleskop ins All. Das Zentrum der Milchstraße und die Bahnen der Sterne faszinieren den Astrophysiker besonders. Für eine bahnbrechende Entdeckung dabei wird er nun mit der bekanntesten Auszeichnung der Physik geehrt.

Nach einer allgemeinen physikalischen Ausbildung an den Universitäten in Freiburg und Bonn promoviert Genzel 1978 am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. 1976 heiratet er seine Frau, eine Ärztin, das Paar hat zwei Töchter. Danach ist Genzel viele Jahre in den USA tätig, unter anderem als Professor für Physik an der University of California in Berkeley. Seit 1986 ist er Direktor und wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, arbeitet aber auch an der Ludwig-Maximilians-Universität München.