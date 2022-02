Als Baby in einem Körbchen gefunden : Reiner Calmund zeigt erstmals seinen bisher unbekannten Patensohn aus Thailand

Daumen hoch für dieses Wiedersehen: Der frühere Fußballmanager aus dem Saarland, Reiner Calmund, sein thailändischer Patensohn Lhor und seine leibliche Tochter, Sandra Calmund-Föller. Foto: Privat

Exklusiv Saarlouis Die meisten Menschen fahren nach Thailand in den Urlaub. Das macht Ex-Fußballmanager Reiner Calmund zwar auch, aber er hat noch einen anderen Grund für einen Besuch in dem südostasiatischen Land: seinen bisher unbekannten Patensohn Lhor, den er in der SZ jetzt erstmals zeigt.