Leute Regina Halmich über das Box-Event mit Raab

„Die Leute wollen unterhalten werden - und das sieht man dann auch an dem Feedback“, so Halmich. „Natürlich gibt es vereinzelt immer mal jemanden, der meckert: "Warum muss man das jetzt machen?" Aber das Gegenargument ist eben, dass innerhalb von zwei Stunden 15 000 Tickets weg sind. Die Server sind zum Teil zusammengebrochen.“ Das zeige: „Die Leute sehnen sich wirklich nach Unterhaltung. Und ich glaube, dass das auch daran liegt, dass wir in sehr schwierigen Zeiten leben. Da geht es von schlechter Wirtschaftslage bis hin zu Kriegen. Das Leben ist nicht mehr so leicht.“