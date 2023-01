IBES 2023 : Regelverstöße im Dschungelcamp: RTL macht brisante Ankündigung

Auch im Dschungelcamp 2023 gelten für die Kandidaten knallharte Regeln – die sie aber nicht immer einhalten. Für den 7. Tag bei IBES kündigt RTL Konsequenzen an.

Die Kandidaten im Dschungelcamp müssen sich an viele Regeln halten. So muss etwa die Nachtwache am Lagerfeuer sitzen bleiben, um das Feuer am Brennen zu halten. Letzteres hat Tessa Bergmeier einfach ignoriert. „Verstöße gegen die Camp-Regeln werden bestraft“, so steht es in Paragraf sieben der Dschungel-Ordnung. Aber hat Tessa für ihren Regelverstoß eine Strafe erhalten? Fehlanzeige! Nicht die erste Nachlässigkeit seitens RTL. Doch damit soll jetzt Schluss sein.