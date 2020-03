Nach falschem Corona-Verdacht : RB Leipzig entschuldigt sich bei japanischen Zuschauern

Leipzig Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat sich dafür entschuldigt, am Sonntag mehrere japanische Besucher mit Verweis auf das Coronavirus des Stadions verwiesen zu haben.

„Leider ist hier im konkreten Fall, im Zuge der großen Verunsicherung, die aktuell auch bei uns um dieses Thema besteht, in der Auslegung gegenüber unseren japanischen Gästen ein Fehler unterlaufen“, hieß es in der Stellungnahme des Vereins: „Für diesen Fehler möchten und müssen wir uns an dieser Stelle entschuldigen.“ Der Verein sei um Wiedergutmachung bemüht und versuche bereits, die Betroffenen zu erreichen, um sie zum nächsten Heimspiel einzuladen.