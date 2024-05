Fernsehen Raus mit „Moulin Rouge“: Lulu fliegt bei „Let's Dance“

Besonders war das Ambiente, in dem die Tanzpaare um die Gunst des Publikums buhlten. Zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung wurde die Liveshow nicht aus dem angestammten Studio in Köln-Ossendorf gesendet, sondern aus dem Musical Dome in der Nähe des Kölner Doms. Eigentlich wird dort das Musical „Moulin Rouge!“ aufgeführt, in dem es um einen legendären französischen Nachtclub geht.