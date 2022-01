Üble Beleidigung bei IBES : Rassismus-Skandal im Dschungelcamp: RTL wirft Janina Youssefian raus

Das gab es noch nie beim Dschungel. Eine Kandidatin musste das Camp frühzeitig verlassen – wegen einer üblen rassistischen Äußerung. Was genau passiert ist.

Dass Janina Youssefian und Linda Nobat nicht die besten Freundinnen werden würden, wurde bereits in den ersten Tagen im Dschungelcamp klar. Doch in dieser Folge eskalierte die Situation zwischen beiden komplett.

Zunächst ging es nur um den Streit vom Vortag. „Aus meinem Blickfeld“, sagt Linda zu Janina. Und Janina ging tatsächlich. Kaum weg, sagte sie zu Anouschka Renzi aber: „So eine dumme, verschissene, ekelige ... ich weiß nicht was.“ Doch das war noch lange nicht alles. „Geh doch in den Busch wieder, wo du herkommst“, warf Janina Linda dann noch an den Kopf. Linda war fassungslos. „Racist!“, sagtw sie. „Sie hätte alles sagen können. Beleidige mich. Aber lass die Hautfarbe aus dem Spiel.“

Am nächsten Tag wurden die Bewohner für eine Durchsage vorgeladen. Da hieß es: „Wir müssen euch mitteilen, dass so Äußerungen wie die von Janina nicht toleriert werden können. Janina muss das Camp verlassen.“ Linda ist erleichtert. „Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass so etwas so gerecht umgesetzt wird. Und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll gerade.“