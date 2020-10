Fanta 4 : Rapper Smudo engagiert sich gegen Rechts

Rapper Smudo vor der Aufzeichnung eines neuen Podcasts des Vereins "Laut gegen Nazis" in Hamburg. Foto: Christian Charisius/dpa

Hamburg Gegen Hass und für Zusammenhalt: Rapper Smudo bezieht eindeutig Stellung.

Für Rapper Smudo von den Fantastischen Vier ist es erste Bürgerpflicht, antifaschistisch zu sein. „Wenn man gegen Spaltung und für eine Gesellschaft miteinander ist, für Kommunikation und Zusammenhalt und gegen das Pauschalisieren und Herabsetzen von ganzen Menschengruppen, ist man automatisch Antifaschist. Das ist nichts Schlechtes“, sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Der 52-Jährige war Gast bei dem neuen Podcast des Vereins „Laut gegen Nazis“ in Hamburg. Dort sprach der Rapper gemeinsam mit Veranstalter Jörn Menge und Regisseurin Julia von Heinz über deren Film „Und morgen die ganze Welt“. Die Premiere des Streifens findet am 23. Oktober in Hamburg statt.