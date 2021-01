Alkohol und Drogen : Rapper Macklemore über seine Sucht: „Ich war am Sterben“

Rapper Macklemore über seine Sucht: „Ich war am Sterben“

Macklemore hat seine Alkohol- und Drogensucht in den Griff bekommen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Washington Er hatte sein Leben nicht mehr im Griff. Alkohol und Drogen setzten Macklemore lebensbedrohlich zu. Da traf der Rapper eine Entscheidung.

Der amerikanische Rapper Macklemore (37) würde heute nach eigenen Worten nicht mehr leben, wäre er mit Mitte 20 nicht wegen seiner Alkohol- und Drogensucht in Behandlung gegangen.

„Ich wäre jetzt nicht hier“, sagte Macklemore in einem Interview mit dem Rapper Talib Kweli am Donnerstag (Ortszeit). „Es ist einfach, wie es ist. Ich war am Sterben.“