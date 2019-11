Big Business : Rapper Drake gründet Cannabis-Unternehmen in Kanada

Rapper Drake gründet Cannabis-Unternehmen in Kanada

Toronto Das Geschäft mit Cannabis boomt. Nach Snoop Dogg oder Wiz Khalifa steigt jetzt mit Drake ein weiterer Musiker groß ein.

„Ich bin inspiriert von der Idee, in einer schnell wachsenden Industrie etwas wirklich Besonderes aufzubauen“, erklärte Drake in einer Pressemitteilung.

Der 33-Jährige („One Dance“, „God's Plan“) hält demnach 60 Prozent an dem gegründeten Unternehmen More Life Growth Company, das in seiner Heimatstadt Toronto angesiedelt ist und bei dem es sich nach eigener Aussage „um Wellness, Erkenntnis und ganzheitliches persönliches Wachstum“ dreht. Details wolle man später bekanntgeben.