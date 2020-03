Prozess verschoben : R. Kelly plädiert erneut auf nicht schuldig

Chicago R. Kelly muss sich wegen sexuellen Missbrauchs verantworten. Momentan sitzt der ehemalige Superstar im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess - und der verzögert sich.

Der Prozess gegen den US-Popsänger R. Kelly (53) ist auf den Herbst verschoben worden. Es werde mehr Zeit zur Vorbereitung gebraucht, argumentierte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag vor einem Gericht in Chicago laut US-Medienberichten. Daraufhin wurde der Prozessauftakt vom 27. April zunächst auf den 13. Oktober verschoben.

Zahlreiche Frauen beschuldigen Kelly seit Jahren der Sexualverbrechen. Neben Chicago im US-Bundesstaat Illinois liegen auch in den Staaten Minnesota und New York Anklageschriften gegen den früheren R&B-Superstar vor. Der Musiker („I Believe I Can Fly“), der im Juli festgenommen worden war und seitdem im Gefängnis sitzt, beteuert seine Unschuld.