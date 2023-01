IBES 2023 : „Schwurbel-Alarm“ im Dschungelcamp – Kopfschütteln nach Querdenker-Posts von Kandidatin

Info

Verschwörungstheorien gibt es schon seit dem Mittelalter. Der Begriff, wir wir ihn heute kennen, ist von dem Philosophen Karl Popper geprägt worden – im Jahr 1945. Sie funktionieren immer nach einem bestimmten Muster: Eine im geheimen operierende Gruppe – nämlich die Verschwörer – verfolgt aus niederen Beweggründen einen perfiden Plan und bedient sich zur Umsetzung verschiedener Handlanger, die das Vorhaben der geheimen Elite ausführen.

Was aber macht Verschwörungserzählungen so attraktiv? Gerade in Krisenzeiten haben verschwörungsideologische Welterklärungen Konjunktur. Sie sind eine Reaktion auf das Gefühl von Kontrollverlust. Auch Corona hat dazu beigetragen: Laut der aktuellen Leipziger Autoritarismus-Studie glaubt jeder fünfte Befragte an geheime Organisationen oder hält Politiker für Marionetten ominöser Mächte. So skurril einzelne, konkrete Verschwörungsfantasien auch klingen mögen – die Gefahr, die von ihnen ausgeht, ist nicht zu unterschätzen. So bezogen sich in jüngerer Zeit zahlreiche rechte Attentäter – etwa in Halle oder Hanau – auf Verschwörungserzählungen, die ihre Taten rechtfertigen sollten.