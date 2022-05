Monarchie : Queen will an traditioneller Parlamentseröffnung teilnehmen

Queen will an traditioneller Parlamentseröffnung teilnehmen

Königin Elizabeth II. geht ihren Pflichten nach - so gut es geht. Foto: Joe Giddens/PA Wire/dpa

London Königin Elizabeth II. plant, kommende Woche im britischen Oberhaus traditionell ihre Rede zum Programm und die Gesetzespläne der Regierung halten. Sollte sie dafür nicht fit genug sein, springt ihr Sohn ein.

Trotz gesundheitlicher Sorgen will Queen Elizabeth II. (96) an der traditionellen Eröffnungszeremonie im britischen Parlament teilnehmen.

Die Königin habe fest vor, ihre „Queen's Speech“ am kommenden Dienstag (10. Mai) persönlich im Oberhaus zu halten, sagte ein Palastsprecher am Donnerstagabend. Die endgültige Entscheidung falle aber erst am selben Tag.