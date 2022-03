Britische Royals : Queen-Sohn ohne Skandale: Prinz Edward feiert Geburtstag

London Der jüngste Sohn von Elizabeth II. ist gleichzeitig der unbekannteste. Doch das könnte sich bald schon ändern, sollte er tatsächlich „Counsellor of State“ werden.

Seit Prinz Andrew (62), Edwards älterer Bruder, von den öffentlichen Aufgaben ausgeschlossen wurde, spielt Edward eine etwas größere Rolle in der Öffentlichkeit. Beobachter rechnen sogar damit, dass er zum sogenannten „Counsellor of State“ ernannt werden könnte - also als Mitglied der Familie, das die Queen als Staatsoberhaupt offiziell vertreten darf. Bislang haben sowohl Andrew als auch Prinz Harry noch diesen Rang inne, obwohl beide nicht mehr aktiv für das britische Königshaus in Erscheinung treten.