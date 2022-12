Auszeichnung : Queen-Gitarrist Brian May wird zum Ritter geschlagen

Queen-Gitarrist Brian May wird zum Ritter geschlagen

Queen-Gitarrist Brian May trifft bald König Charles III. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa

London Künftig heißt er Sir Brian. Und der Musiker ist bereit, „das zu tun, was man von einem Ritter erwarten würde.“

Queen-Gitarrist Brian May wird von König Charles III. zum Ritter geschlagen. Der 75-Jährige erhalte einen Ritterorden und heiße künftig Sir Brian, teilte der Palast mit. „Ich betrachte es als eine Art Auftrag, das zu tun, was man von einem Ritter erwarten würde - für Gerechtigkeit zu kämpfen, für Menschen zu kämpfen, die keine Stimme haben“, sagte May der britischen Nachrichtenagentur PA.