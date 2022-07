Monarchie : Queen besucht überraschend Hospiz in der Nähe von Windsor

Queen besucht überraschend Hospiz in der Nähe von Windsor

Maidenhead Die britische Königin is außerhalb ihrer Residenz nicht mehr viel unterwegs. Am Freitag hat sie aber mal eine Ausnahme gemacht.

Auch von einem plötzlich klingelnden Mobiltelefon hat sich Queen Elizabeth II. (96) nicht ablenken lassen. Bei einem Überraschungsbesuch in einem Hospiz traf die Königin am Freitag die Patientin Pat White - genau in diesem Moment bimmelte das Handy von deren Ehemann Graham White.