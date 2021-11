Royals : Queen begeht Hochzeitstag erstmals alleine nach Philips Tod

Windsor Vor 74 Jahren heirateten Queen Elizabeth II. und Prinz Philip - sie feierten 73 Hochzeitstage gemeinsam. In diesem Jahr muss die Queen den Hochzeitstag erstmals ohne ihren Ehemann verbringen.

Am Samstag war es 74 Jahre her, dass Elizabeth und Philip am 20. November 1947 in der Londoner Westminster Abbey geheiratet haben. Es war die längste Ehe eines britischen Monarchen in der Geschichte. Prinz Philip starb am 9. April im Alter von 99 Jahren.