Nostalgie-Fernsehen Pumuckl, Spencer: Fernsehmacher hofieren Millennials

Fernsehmacher hofieren also die Millennials („Jahrtausender“). So werden die Menschen der Generation Y („Gen Y“) auch oft genannt. Viele von ihnen können auswendig, was Spencer in der Puppenserie (1979 bis 2001) stets zu Beginn sagte: „Hallo, liebe Leute, von A bis Z, von eins bis hundert, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer lieber guter alter Spencer!“ Liebgewonnen hatten damals viele auch Figuren wie den Jungdrachen Poldi („Ich will dir fressen“), den gutmütigen Kasimir und den Bücherwurm Lexi.